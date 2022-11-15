Ученые нашли способ избавиться от кошмаров при помощи аккорда

Ученые разработали способ избавления от ночных кошмаров при помощи когнитивного метода с привлечением позитивных воспоминаний. Эксперименты на людях показали, что тренировки с воображением и определенный звук могут побороть мрачные сны, сообщается в материале на портале Current Biology.

Фото: Мир24 Мир24

Страшные сны представляют собой сновидения с сильными негативными эмоциями, возникающими во время сна с быстрыми движениями глаз. Сюжет и качество сновидения зависят от эмоций человека. И сам ночной кошмар может вызвать чувство беспокойства, из-за чего может возникнуть бессонница или новые кошмары.

Видео дня

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 36 человек, страдающих ночными кошмарами. Их разделили на две группы. Первая (контрольная) проходила терапию, при которой пациентам нужно было путем предварительного фантазирования менять сюжет своего ночного кошмара на позитивный. Перед сном получившийся «ремейк» необходимо было перечитывать, чтобы закрепить в памяти.

Вторая группа проходила комбинированную терапию, в которую входили два метода лечения. Первый – аналогичный контрольной группе, а второй – метод целенаправленной реактивации памяти. Пациентам создавали ассоциацию определенного звука с позитивным вариантом кошмара. В качестве звука был выбран фортепианный аккорд C69. Этот звук воспроизводился через наушники во время быстрой фазы сна (когда наиболее вероятны кошмары) каждые десять секунд.

Участники эксперимента две недели вели дневники своих снов. После этого приступали к своим методам лечения. Ученые сравнили результаты спустя две недели терапии, а также спустя три месяца после терапии.

В контрольной группе в начале исследования в среднем фиксировались 2,58 страшных сновидения в неделю, во второй группе – в среднем 2,94. После двух недель терапии показатели снизились до 1,02 и 0,19 в неделю соответственно. Кроме того, участники второй группы отметили рост снов с позитивным сюжетом. Спустя три месяца после эксперимента показатели составляли 1,48 и 0,33 в неделю соответственно. Ученые пришли к выводу, что звуки добавили эффективности в лечении кошмаров.