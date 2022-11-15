Названо простое упражнение для нейронов мозга

Если вы дома, встаньте и пройдитесь в другую комнату. Вроде бы ничего сложного? А если по тому же маршруту, но только ходьбой задом наперёд? Будет сложно, потому что наш мозг к подобным поворотам сюжета не очень готов. Оказалось, что такая новая задачка может пойти на пользу организму. Почему полезно ходить «задом» и кому такие эксперименты противопоказаны, рассказала кандидат медицинских наук, невролог, реабилитолог Марина Аникина.

Фото: Секрет фирмы Секрет фирмы

По словам специалиста, упражнение хоть и необычное, но уже завоевало популярность. Дело в том, что такая походка стимулирует активность нейронов головного мозга и помогает создавать новые двигательные рисунки.

Если регулярно повторять подобный тренинг, мозг закрепит новую нейронную связь. Известно, что чем больше таких связей в мозге, тем лучше память и качество жизни человека.

Упражнение идеально подходит для молодых людей, у которых головной мозг находится в оптимальном состоянии. Оно позволит улучшить баланс и контроль над сложными движениями.