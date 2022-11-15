Акиндинов день: что нельзя делать 15 ноября

15 ноября православные верующие отмечают праздник Акиндин и Пигасий. В народе этот день прозвали Житницей. Подробнее о том, что нельзя делать 15 ноября и к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

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Что нельзя делать

В Акиндинов день нельзя обращаться к людям с просьбами, поскольку их помощь лишь навредит вам.

Нельзя употреблять алкоголь, а также есть сладости. В противном случае, вас ждут ссоры с партнером, разочарования в друзьях, а также проблемы с деньгами и со здоровьем.

Кроме того, запрещается обижать людей, ругаться и ссориться. Это чревато проблемами на работе.

15 ноября не давайте денег в долг, иначе больше вы их не увидите.

В этот день также нельзя рассказывать чужие секреты – наступит черная полоса, а еще ломать ветки деревьев – это навлечет беду. Если ветки очень нужны, подберите их с земли.

Приметы

Если раскричались снегири, ждите морозов. По двору летают галки и синицы – пойдет снег. Если облака плывут против ветра, это еще один предвестник снегопада.

Вороны кричат в южном направлении – скоро придет тепло.

Атмосферное давление понизилось – грядет облачная погода с осадками.