В чём просчитался Гитлер, когда напал на СССР

В советских учебниках обычно писали, что самой большой ошибкой Гитлера в решении напасть на Советский Союз была недооценка духа советского народа, преимуществ социалистического строя, руководящей роли Коммунистической партии. Что касается недооценки способности нашего народа вести войну до победного конца — с этим спорить едва ли возможно, плохо лишь то, что все пытавшиеся завоевать Россию осознают это после поражения. Остальное — категории сугубо политические. Рассмотрим ошибки руководителей Германии, которые и привели к поражению в войне.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Уже в сентябре 1941 года Гитлер говорит о том, что если бы он знал раньше о количестве танков в Красной Армии, он бы не напал.

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Если изучить немецкие документы по планированию войны с Советским Союзом, удивляет полная неосведомленность вермахта о состоянии советских вооруженных сил. Немецкая разведка не смогла дать информацию по двум принципиально важным моментам: по составу вооруженных сил, и по возможному мобилизационному потенциалу.

В Генштабе вермахта считали, что Красная Армия имела к лету 1941 года 150 стрелковых дивизий, 36 мотомеханизированных бригад и 32 кавалерийских дивизии. Пятая часть всех сил будет находиться на юге и востоке и не сможет быть задействована против вермахта. Немцы считали, что Красная Армия выставит до пяти тысяч боевых самолетов, и предполагали, что РККА располагает почти десятью тысячами танков.

Здесь весьма кстати придется одна из цитат Черчилля, где он говорит, что сам готов стать коммунистом, чтобы иметь 10 тыс. танков. В 1941 году никто не верил, что есть армия, имеющая такое количество танков. В Красной Армии на 1 июня 1941 года было 25 482 танка и 5260 бронеавтомобилей. Самолетов же в Красной Армии и авиации ВМФ было 18 914 единиц. И только в западной части страны было сосредоточено 13 924 танка, 2015 бронеавтомобилей, 8974 боевых самолета.

Фактом, подтверждающим плохую работу разведки Германии, является и упоминание о наличии в Красной Армии трех десятков мотомеханизированных бригад и мехкорпусов, состоящих из двух механизированных и одной стрелково-пулеметной бригады. Тогда как в 1941 году никаких бригад не было, а имелось 29 мехкорпусов, каждый из которых включал в себя две танковых и моторизованную дивизию, да еще и мотоциклетный полк, о чем немцы даже не подозревали. Всего же в РККА было к началу войны 303 дивизии: 177 стрелковых, 2 мотострелковых дивизий, 19 горнострелковых, 9 кавалерийских, 4 горнокавалерийских, 31 моторизованная и 61 танковая.

Немцы не подозревали о существовании семи советских армий Второго эшелона, которые в июне выдвигались к границе. И когда в полном соответствии с планами, войска Западного фронта были разгромлены и открылась дорога на Москву, вермахту пришлось столкнуться с войсками Второго эшелона. К которым еще и присоединились армии, созданные из дивизий НКВД, а позже примкнуло и народное ополчение.

Самой же большой ошибкой была недооценка мобилизационных возможностей СССР. В феврале 1941 года в докладе небезызвестного генерала Паулюса указывалось, что Красная Армия сможет выставить в первые месяцы войны дополнительно 30-40 резервных дивизий, а в течение полугода сформировать еще до сотни. При этом руководство вермахта сомневалось, что у СССР хватит вооружения для создания новых соединений.

Однако уже после того, как летом 1941 года были разгромлены советские войска в Белоруссии и Прибалтике, на Украине и под Смоленском, в СССР новые дивизии формировали десятками. Во-первых, оказались недооценены возможности военной промышленности. Во-вторых, нашлись неучтенные немцами внутренние резервы. Согласно записке Народного Комиссара Обороны «О мобилизационном развертывании РККА» от 12 февраля 1941-го, в запасе имелось около двух миллионов винтовок, до двадцати тысяч пулеметов, пятнадцати тысяч минометов, пяти тысяч 76-миллиметровых полевых и горных пушек и полутора тысяч тяжелых орудий. И это было только штатное вооружение. А еще имелось устаревшее и иностранное оружие. В литературе часто упоминается, что в ходе боев под Москвой был дефицит артиллерийских снарядов. Так как артиллерийских боеприпасов хватало, то причиной этому была лишь плохая организация снабжения, но не только. Десятки вновь сформированных тогда дивизий получили нештатное вооружение. В них имелись немецкие, английские, чешские, французские пушки, винтовки, пулеметы. Например, всем известная «панфиловская» дивизия имела 75-миллиметровые французские пушки. На складах их были сотни, но вот боеприпасов было крайне мало.