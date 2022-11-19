Как турки доставляли пьяниц домой в корзинах

В каждой стране по-разному борются с чрезмерно пьяными посетителями в барах. Где-то просто выдворяют на улицу, где-то –вызывают полицию. Но одним из самых оригинальных способов отличились в Турции: там еще со времен Средневековья и вплоть до середины XX века тех, кто перебрал с алкоголем, уносили домой в корзинах.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

В течение несколько веков рядом с турецкими барами можно было встретить носильщиков с большими плетеными корзинами. Они поджидали пьяниц, которых нужно было доставить домой. Главное, чтобы человек, выпивший сверх меры, смог внятно назвать свой домашний адрес. Однако если пьяница был завсегдатаем, скорее всего в баре уже знали его домашний адрес.

Изначально плетеные корзины носильщиков предназначались для переноса продуктов и других грузов. Но спустя какое-то время выяснилось, что перевозить в них человека не менее удобно. Уж точно удобнее, чем пытаться втиснуть в узкую улицу повозку с лошадью или ослом, которая довезла бы выпивоху до пункта назначения.

Кадр из фильма

Несмотря на то, что для носильщиков это была весьма изнурительная работа во всех смыслах – и физически, и эмоционально – многие использовали эту работу в качестве дополнительного заработка. Как правило, носильщиками пьяниц становились трудяги, работавшие при отелях или на вокзалах днем.