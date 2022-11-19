Кто звонит, а потом сбрасывает с незнакомых номеров: видео

Блогер с ником Kris.klo рассказала в TikTok о том, зачем вам звонят с неизвестных номеров, и почему не стоит перезванивать обратно.

Многие наверняка сталкивались с тем, что им звонят с неопределенных номеров, а при ответе сразу же бросают трубку. Но зачем звонят и сбрасывают? Чаще всего цель таких звонков проверить активность телефонного номера. Это нужно рекламным компаниям, которые просто покупают базу абонентов, а потом с помощью таких звонков отбирают активные номера для дальнейшего использования.