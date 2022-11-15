Канадец удивил ценами на продукты в стране

Пользователь форума Reddit под ником MickFoley13 поразил Интернет ценами на продукты питания в одном из супермаркетов на севере Канады. Об этом сообщает Lenta.ru
Например, по данным ценников, которые он представил, апельсиновый сок объёмом 2,63 литра стоит 12,5 канадского доллара (около 570 рублей по нынешнему курсу), 200-граммовая пачка чипсов и стандартная пачка печенья – 6,49 доллара или около 300 рублей, четырёхлитровая бутылка молока – 7,09 или 320, коробка мороженых мини-пицц – 11,99 или 550 соответственно.
«Я больше не могу позволить себе правильно питаться», — приписал к своему посту молодой человек.
Многие остальные пользователи были просто поражены такой высокой стоимостью. Некоторые отметили, что это дорого даже для севера страны. Другие заявили, что с такими ценами там, где они живут, они давно остались бы нищими или бездомными. Нашлись и те, кто признались в покупках товаров низкого качества, продаваемых со скидках.
«Даже хлеб недешевый, поэтому я знаю, как он готовится по рецепту из YouTube», сказал один из них.
Многие и вовсе заявили, что рост цен на продовольствие увеличил число бездомных людей, и привёл к тому, что большинство жителей страны обнищало.