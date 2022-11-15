Канадец удивил ценами на продукты в стране

Пользователь форума Reddit под ником MickFoley13 поразил Интернет ценами на продукты питания в одном из супермаркетов на севере Канады. Об этом сообщает Lenta.ru

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Например, по данным ценников, которые он представил, апельсиновый сок объёмом 2,63 литра стоит 12,5 канадского доллара (около 570 рублей по нынешнему курсу), 200-граммовая пачка чипсов и стандартная пачка печенья – 6,49 доллара или около 300 рублей, четырёхлитровая бутылка молока – 7,09 или 320, коробка мороженых мини-пицц – 11,99 или 550 соответственно.

«Я больше не могу позволить себе правильно питаться», — приписал к своему посту молодой человек.

Многие остальные пользователи были просто поражены такой высокой стоимостью. Некоторые отметили, что это дорого даже для севера страны. Другие заявили, что с такими ценами там, где они живут, они давно остались бы нищими или бездомными. Нашлись и те, кто признались в покупках товаров низкого качества, продаваемых со скидках.

«Даже хлеб недешевый, поэтому я знаю, как он готовится по рецепту из YouTube», сказал один из них.