Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+3° в 
USD 60.40EUR 62.16
Войти в почту
1 час назад

Канадец удивил ценами на продукты в стране

Rosng.ru

Пользователь форума Reddit под ником MickFoley13 поразил Интернет ценами на продукты питания в одном из супермаркетов на севере Канады. Об этом сообщает Lenta.ru

Канадец удивил ценами на продукты в стране
Фото: unsplashunsplash

Например, по данным ценников, которые он представил, апельсиновый сок объёмом 2,63 литра стоит 12,5 канадского доллара (около 570 рублей по нынешнему курсу), 200-граммовая пачка чипсов и стандартная пачка печенья – 6,49 доллара или около 300 рублей, четырёхлитровая бутылка молока – 7,09 или 320, коробка мороженых мини-пицц – 11,99 или 550 соответственно.

«Я больше не могу позволить себе правильно питаться», — приписал к своему посту молодой человек.

Многие остальные пользователи были просто поражены такой высокой стоимостью. Некоторые отметили, что это дорого даже для севера страны. Другие заявили, что с такими ценами там, где они живут, они давно остались бы нищими или бездомными. Нашлись и те, кто признались в покупках товаров низкого качества, продаваемых со скидках.

«Даже хлеб недешевый, поэтому я знаю, как он готовится по рецепту из YouTube», сказал один из них.

Многие и вовсе заявили, что рост цен на продовольствие увеличил число бездомных людей, и привёл к тому, что большинство жителей страны обнищало.

Истории,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители