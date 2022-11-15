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3 часа назад

Cемья 40 лет живет посреди дорожной развязки, отказавшись покидать дом

Газета.Ru

Cемья из Уэльса 40 лет живет посреди дорожной развязки, потому что отказалась покидать свой дом, пишет LADBible.

Cемья 40 лет живет посреди дорожной развязки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Дэвид Джон и его супруга Эйриан купили дом в 1960 году. В то время это было тихое и уютное место, однако спустя двадцать лет местные власти сообщили им, что через их участок будет проходить окружная дорога, предложив паре переехать. Супруги отказались искать новое жилье, решив остаться на своем месте.

В 1980 году дорожная развязка была построена, но Дэвид к тому времени уже скончался. В доме осталась жить Эйриан с сыном Клойдом, которому недвижимость перешла по наследству.

После того, как валлиец женился, он поселил к себе жену и ребенка.

"Нам не нужно беспокоиться о каких-либо соседях, но жизнь на кольцевой развязке иногда бывает насыщенной", - прокомментировал Клойд.

По словам мужчины, он и его семья уже привыкли к дорожному шуму и не испытывают дискомфорт от проезжающих мимо машин. Мужчина добавил, что иногда возникают проблемы с доставкой посылок, поэтому ему приходится давать четкие инструкции курьерам.

Истории,Дэвид Джон,
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