10 вдохновляющих видео о жизни на английском

Как учить иностранный язык с удовольствием и дополнительной пользой? Один из самых популярных способов среди экспертов, преподавателей и полиглотов — просмотр полезного контента на этом языке. Именно поэтому мы собрали 10 вдохновляющих видео на английском. Спикеры расскажут о том, как учиться, развивать карьеру и находить время для учебы и хобби. А чтобы вам было проще работать с незнакомыми словами, используйте субтитры от Яндекс Браузера, которые в режиме реального времени переводят слова спикера.

Фото: Теории и практики Теории и практики

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Цифровые медиа уже изменили наше представление о жизни, смерти, коммуникации, здоровом образе жизни. Выложить хотя бы одно фото с котиком стало синонимом нормальности, обмен мемами стал показателем уровня дружбы. Но обращали ли вы внимание на то, как цифровые ресурсы изменили наше восприятие самих себя? Эллиот Вудс рассказывает, как мы взаимодействуем с тем образом себя, который создают наши соцсети. По мнению Эллиота, до появления соцсетей наша идентичность строилась с помощью видимых символов: брендов, которые мы носили, символики субкультур, определенных деталей образа. Сегодня же в своих соцсетях мы можем создавать более расширенный образ, отмечать то, что нам нравится или не нравится. И сейчас, например, факт общей подписки делает нас ближе с незнакомцами, чем кроссовки одного бренда.

В глубине души каждый из нас знает ответ. Одно волшебное слово «завтра» — тот сказочный день, когда мы соберемся с силами и встанем пораньше, выйдем на пробежку, начнем регулярно повторять иностранные слова и правильно питаться. Но почему же этот день все никак не настает? Спикер TED Нвал Хадаки рассказывает, как приблизить это чудесное «завтра» и выполнить все данные обещания.

Все хотят быть успешными, но часто цели, которые мы ставим, заставляют нас чувствовать себя подавленными, а не воодушевленными. Мы чувствуем себя неполноценными из-за того, что еще не достигли их, что делает успех еще более трудным. Бизнес-тренер и основатель коучинговой компании The Leaderpath Катерина Костоула объясняет, как подходить к целям так, чтобы мы чувствовали себя счастливыми и успешными — как сейчас, так и в будущем. Например, дробить цели на мелкие задачи и организовывать их так, чтобы достижение каждой задачи делало вас немного счастливее, а не заставляло думать: «Ну, дальше еще десять раз по столько же».

Креативное и нестандартное мышление — важный навык, который можно развить самостоятельно. Ему толком не учат в школе, но это знание необходимо для взрослой жизни, эффективной работы и решения даже повседневных проблем. Но как его развить, если вы далеко не «гуманитарий» и не считаете себя креативным человеком? В этом видео авторы рассказывают о физиологии мозга и том, какие привычки делают его креативным. А также рассказывают, как нам помогает решать задачи креативно «рептильный» мозг, отвечающий за стрессовые реакции.

Вы наверняка помните, с каким трудом и болью вам давалась школьная программа, построенная на неизменной мировой классике. А что, если бы на уроках искусствоведения рассказывали о дорамах или видеоиграх? А в задачах по математике главными героями были бы не Петя с Васей, а герои «Симпсонов»? А обществознание объяснялось бы на примерах из «Рика и Морти» или «Игры престолов»? Звучит как шутка, но Сьюзан Киконко считает, что это сделало бы образовательную систему только лучше. Поп-культура понятна современным слушателям, а примеры из нее (пусть даже хрестоматийные) куда более релевантны сегодняшним задачам.

Когнитивные искажения окружают нас каждый день и часто мешают двигаться дальше, принимать решения, заставляют совершать ошибки. Авторы на простых примерах объясняют, как чужое влияние и мировоззрение формируют наши когнитивные искажения и как их преодолеть, чтобы сделать свою жизнь лучше. Если вам кажется, что вы абсолютно свободны от ложных установок и искажений, присмотритесь: может, вы считаете какого-то человека по умолчанию хорошим или правым просто потому, что вас объединяют приятные воспоминания или предпочтения в еде?

Мы стремимся прожить свою жизнь не зря. Кто-то гонится за достижениями и достигаторством, пока не выгорит, кто-то охотится на яркие ощущения, чтобы в конце концов понять, что время пролетело незаметно. Но мало кто может найти баланс между эффективностью и получением удовольствия от жизни. Лаура Вандеркам рассказывает, как соблюдать равновесие и находить время не только на работу и достижение целей, но и на жизнь. В видео Лаура делится полезными приемами тайм-менеджмента, с помощью которых получается эффективно расставлять приоритеты.

Искусственный интеллект изначально был создан по образу и подобию человеческого мозга. И неудивительно, что чем больше мы узнаем о своем мозге, тем лучше мы понимаем, как воссоздать его на цифровой модели. Джон Крон рассказывает, как достижения в области нейронаук (а также в области социологии и антропологии) способствуют развитию технологий. Именно благодаря знаниям о мозге мы учим ИИ узнавать лица, а также шутить и распознавать живую речь.

Освоение космоса — это не просто цель в технологической гонке нескольких стран и давно уже не детская фантазия. Исследование новых пригодных для жизни планет может стать важнейшим фактором выживания человечества и других форм жизни. Эрик Хинтерманс, доктор наук в области аэронавтики и астронавтики, рассказывает, почему колонизация Марса не менее важна, чем преодоление проблемы глобального потепления.