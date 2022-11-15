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33 минуты назад

Беспозвоночное года впервые выберут в Новой Зеландии

Мир24

В Новой Зеландии впервые проведут конкурс по выбору беспозвоночного года. Организатором выступило Энтомологическое общество страны.

Беспозвоночное года впервые выберут в Новой Зеландии
Фото: unsplashunsplash

Представители общества отметили, что Новая Зеландия является домом для более чем 20 тысяч видов насекомых и пауков. Многие виды до сих пор не открыты и не классифицированы, сообщает

В конкурсе представлены 24 номинанта. Среди них: новозеландский богомол (Orthodera novaezealandiae), гигантская стрекоза (Uropetala carovei), жук-долгоносик (Hadramphus tuberculatus), новозеландская мошка (Austrosimulium australense) и палочник (Acanthoxyla prasina), сообщает сайт Bugoftheyear.

Голосование продлится несколько месяцев. Победителя объявят 14 февраля 2023 года.

В конкурс включили как эндемичные для Новой Зеландии виды, так и завезенные людьми из других регионов. Цель мероприятия – привлечь внимание к биологическому разнообразию беспозвоночных и проблемам, с которыми они сталкиваются.

Напомним, что уже в течение 17 лет в Новой Зеландии выбирают птицу года. В этом году ею стал крапивник пиваувау. В конкурсе встречаются весьма неожиданные участники, например, пингвин и длиннохвостая летучая мышь, которая стала фаворитом прошлого года.

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