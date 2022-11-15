Что Хрущев сделал с Карелией в 1956 году

Карело-финская советская социалистическая республика, образованная после того как завершилась советско-финская Зимняя кампания 1939-1940 годов, просуществовала всего 16 лет.

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Образование и реорганизация КФССР

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Дата рождения новой союзной республики – март 1940 года. Она появилась на карте Советского Союза после утверждения соответствующего решения, которое принял Верховный Совет СССР – Карельская АССР стала Карело-Финской. В составе новообразования оказались Карельский перешеек, Северное Приладожье и Салла-Куусамо. Бывшие финские земли стали семью новыми районами КФССР.

У только что образованной республики оказался несчастливый номер – она по счету была тринадцатой в составе СССР. Главным городом КФССР стал Петрозаводск. В качестве союзной республики новообразование имело бледный вид: экономически слабое, с населением, не достигавшим миллиона человек. Официально было объявлено, что создание республики обусловлено просьбами «тружеников КАССР» и стремлением правительства СССР «удовлетворить потребность народа в свободном развитии национальностей», тогда как на самом деле речь шла всего лишь о политической альтернативе и предупредительной мере, предпринятой Советским Союзом. Большую часть КФССР во Второй Мировой войне заняли союзники гитлеровцев финны и подразделения германского вермахта. На территории республики для «неродственного» населения (в основном славян) были устроены концлагеря, куда поместили свыше 60 тысяч человек. По окончании войны советская сторона передала Финляндии список из более чем 60 человек, которых, по информации разведки, следовало бы судить за совершение военных преступлений на территории СССР, – они сумели избежать суда и наказания в Советском Союзе. Но ни один человек из этого списка финнами так и не был привлечен к ответственности.

Выбили оккупантов подразделения Красной Армии и Военно-Морского флота в 1944 году.

Тогда же республика лишилась двух районов, которые стали частью Ленинградской области. Впоследствии к Мурманской области перешли два населенных пункта КФССР, село Алакуртти и поселок Куолаярви.

Чтобы не приставали с Карелией

В тогдашний руководитель СССР Н. С. Хрущев принял решение о передаче Финляндии всех ее довоенных территорий и, соответственно, о ликвидации КФССР как советской союзной республики. Главный фактор, повлиявший на такой территориально-политический передел, – потепление советско-финских отношений. Кроме того, Хрущев рассчитывал на то, что этот шаг заставит финнов отступиться, наконец, от территориальных претензий к Карелии, которую Финляндия давно хотела присоединить.

Пресловутый «карельский вопрос» осложнял отношения между финнами и молодой страной Советов с 1920 года, тогда еще РСФСР и Финляндия заключили Тартуский мирный договор. По нему Карелия отходила к финнам, а по итогам двух войн она уже перешла в состав СССР. Свыше 400 тысяч представителей карело-финского населения уехали из Карелии в Финляндию.