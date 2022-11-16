Аннин день: что нельзя делать 16 ноября

16 ноября православные верующие чтят память княгини Анны Всеволодны, дочери Великого киевского князя Всеволода Ярославовича. Подробнее о том, что нельзя делать в Аннин день и к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

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Что нельзя делать

На Руси существовало поверье, согласно которому 16 ноября нельзя делать людям комплименты. В противном случае, каждое лестное слово отнимет у человека то, за что его похвалили. Кроме того, неприятности ждут и того, кто осыпет другого комплиментами.

16 ноября запрещено жаловаться на судьбу и делиться проблемами с другими людьми. Иначе они только усилятся.

В Аннин день запрещено утром много говорить – можно притянуть к себе негатив окружающих. Кроме того, лучше до полудня избегать многолюдных мест, а вот после обеда, напротив, нужно окружить себя друзьями и родными. Считается, что в таком случае удача будет благоволить весь год.

Сегодня нельзя ссориться супругам, иначе разлад может привести к разводу.

В день Анны Холодной также запрещается работать беременным женщинам. В противном случае, роды пройдут тяжело, а ребенок будет беспокойным.

Приметы

Если ночью звезды ярко блестят – грядет мороз, а иней ночью сулит улучшение погоды.

Мороз с утра – к снежной зиме.

Если лед на реке встал – к урожаю хлеба следующим летом. А вот если снег падает на сырую землю – это к неурожаю хлеба.

Дрова не разгораются – к оттепели.