Почему звездопад, случившийся 56 лет назад, помнят до сих пор

16 ноября 1966 года на Землю "обрушился" самый обильный звездопад за всю ее историю. В ту ночь жители восточной части континента Евразия и западной части Северной Америки могли наблюдать за тем, как ежеминутно в атмосфере Земли сгорают до двух с половиной тысяч метеоров. Смогли насладиться этим удивительным событием и работники советских полярных станций – поток достигал 150 тысяч падающих звезд в час.

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Этим метеорным потоком был тот, что именуют Леонидами – поток с радиантом в созвездии Льва. Именно по этой причине наблюдать за подобным звездопадом считалось лучше всего около 4 утра, когда созвездие Льва поднимается над горизонтом на востоке.

Виновницей метеоритного потока является комета Темпеля-Туттля, которая каждые 33 года проходит близ Солнца. В такие моменты из-за перегрева она теряет часть своего вещества. Сброшенные ею частицы равномерно распределяются вдоль ее орбиты. А каждый ноябрь, когда Земля соприкасается с орбитой кометы Темпеля-Туттля, планета проходит сквозь рой этих частиц. Эта "пыль" влетает в нашу атмосферу со скоростью 72 км/ч и сгорает в ней. Так и получается метеоритный дождь.

Подобный обильный звездопад случался также в 1933 году. Очевидцы описывали его как нечто фантастическое, подчеркивая, что озарено падающими митеорами было абсолютно все небо. В честь этого события даже была написана песня «Stars fell on Alabama», что переводится как «Звезды падали на Алабаму». В последствие это отразилось даже на номерных знаках автомобилей этого штата – на них изображали звезды и ноты из этой песни.