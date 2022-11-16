Как стать волонтером и с чего начать

Если вы чувствуете сильное желание помогать людям, но не знаете с чего начать и как это сделать, станьте волонтером. Это почетно, ответственно, но не сложно.

Фото: Рамблер Рамблер

«Рамблер» рассказывает, как стать волонтером и что для этого нужно сделать.

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Выбрать сферу деятельности

В первую очередь нужно понять, что вы умеете и хотите делать. Для этого нужно определиться с тем, в какой сфере вы будете помогать.

Социальная. Первое, что представляют себе люди, когда говорят о волонтерстве. Помощь детским домам, хосписам, домам престарелых, бездомным и другим социально незащищенных граждан. Если уверены в себе и чувствуете свои силы, то вашей помощи будут очень рады. Но будьте готовы к тому, что это потребует времени и самоотдачи.

Поисковая. Каждый день в больших и малых городах пропадают люди, каждый день участники поисковых отрядов выходят на поиски пропавших людей. Часто им действительно удается найти человека и вовремя оказать ему помощь.

Спортивная. На купных спортивных турнирах и часто требуется волонтеры, в обязанности которых входит масса разных дел. Такое волонтерство дает отличную возможность посмотреть страну и мир.

Культурная. В этой сфере в задачи волонтеров также входит помощь в организации различных мероприятий: выставок, фестивалей, лекций, концертов и так далее.

Экологическая. Некоммерческие организации, занимающиеся помощью животным и охраной окружающей среды, также нуждаются в волонтерах.

Найти волонтерскую организацию

Вы можете найти волонтерскую организацию или фонд, куда требуются волонтеры, в своем городе, а можете отправиться в другой. Все зависит от ваших возможностей и желаний. Начать поиски можно с ресурсов «ДобровольцыРоссии.рф», «Мосволонтер», «Добро.ru», «Созидатели». Обязательно договоритесь о встрече и придете познакомиться. Не стесняйтесь задавать вопросы. Вообще с волонтерами не всегда заключают договоры, но иногда это могут сделать если, например, вас захотят отправить в командировку за счет организации. Если вы поняли, что в организации вам не очень понравилось, ищите другую и не мучайтесь чувством вины. Будьте честны и справедливы.

Пройти обучение

В крупных волонтерских организациях вам, возможно, предложат целый курс лекций. В небольших — внимательно слушайте наставника и четко следуйте инструкциям, чтобы никого не подвести, ведь вы пришли решать проблемы, а не создавать их.

Быть частью команды

Несмотря на то, что ваша помощь добровольна и бескорыстна, помните, что это вы пришли в организацию, а не она к вам. Не тяните одеяло на себя, умейте признавать свои ошибки, поддерживайте коллектив.

Выбрать формат сотрудничества

Вы можете непосредственно участвовать в мероприятиях организации, с которой вы сотрудничаете как волонтер, а можете помогать по-другому. Формат pro bono подразумевает, что вы помогаете тем, кто нуждается в помощи, как профессионал в своем деле. Например, оказываете юридическую помощь, работаете психологом, пишете тексты, умеете стричь собак и так далее. Ваша помощь будет заключаться в том, что за свою профессиональную работу вы не берете денег и оказываете услугу бесплатно.

Почему люди становятся волонтерами и что им это дает

Человек, который искренне и бескорыстно помогает другим, каждый раз чувствует глубокое удовлетворение от того, что он делает. Это, конечно же, наполняет энергией и дает силы двигаться дальше. Но кроме морального удовлетворения, есть и практическая польза.

Волонтерство дает новые знакомства и позволяет налаживать социальные связи. Вы находите единомышленников, расширяете кругозор, учите новые языки, если, например, отправляетесь в другую страну.

В некоторых вузах волонтерство засчитывают как практику, в других — это серьезное преимущество при поступлении. Кстати, в некоторых организациях при приеме на работу отдают предпочтение тем людям, кто так или иначе занимается или занимался волонтерской деятельностью, особенно если она связана с профилем организации.

Главные качества волонтера

С этими качествами можно родиться, но если вам не повезло, то немедленно приступайте к работе и в конце концов вы научитесь всему тому, чему хотели бы научиться в еще детстве.