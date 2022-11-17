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2 часа назад

Что нельзя делать 17 ноября в Еремин день

Мира Маркина

17 ноября православная церковь вспоминает мучеников Еремея и Никандра, а в народе эта дата получила название Еремин день. Что нельзя делать в этот день и какие приметы с ним связаны, читайте в материале «Рамблера».

Что нельзя делать 17 ноября в Еремин день
Фото: unsplashunsplash

Что нельзя делать 17 ноября

  • По возможности в этот день стоит остаться дома: наши предки верили, что по улицам бродит нечисть, которая только и норовит расправиться с людьми. По этой же причине нельзя сегодня вступать в разговор с незнакомцами.
  • На Еремин день нельзя назначать крупные сделки и играть свадьбы, согласно поверьям, они приведут к неудачам.
  • Не рекомендуется в этот день давать деньги в долг: это может привести к финансовым проблемам.
  • Делиться чем-либо сегодня тоже не стоит, поскольку благородный жест в Еремин день может привлечь несчастье.
  • Нельзя приглашать в дом гостей: вместе с ними придут болезни и беды.
  • Новые знакомства в этот день также не принесут ничего хорошего.

Что надо делать 17 ноября

  • Держать двери в дом запертыми: так в жилище не проникнут злые духи.
  • На подоконник стоит положить ягоды рябины: согласно поверьям, это защитит дом от нечисти.
  • Остаться дома и провести время с семьей, чтобы беды и горести обошли стороной.

Народные приметы о теплой и холодной зиме

Приметы 17 ноября

  • Волнистые облака на небе предвещают, что погода скоро сильно испортится.
  • Потемневшая кора у деревьев в лесу обещает очень холодную зиму.
  • Много снега на Еремин день — год будет урожайным.
  • Иней на земле утром предвещает холодную погоду, а туман — оттепель.
Истории,ПРЕДОК,
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