Что нельзя делать 17 ноября в Еремин день

17 ноября православная церковь вспоминает мучеников Еремея и Никандра, а в народе эта дата получила название Еремин день. Что нельзя делать в этот день и какие приметы с ним связаны, читайте в материале «Рамблера».
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Что нельзя делать 17 ноября
- По возможности в этот день стоит остаться дома: наши предки верили, что по улицам бродит нечисть, которая только и норовит расправиться с людьми. По этой же причине нельзя сегодня вступать в разговор с незнакомцами.
- На Еремин день нельзя назначать крупные сделки и играть свадьбы, согласно поверьям, они приведут к неудачам.
- Не рекомендуется в этот день давать деньги в долг: это может привести к финансовым проблемам.
- Делиться чем-либо сегодня тоже не стоит, поскольку благородный жест в Еремин день может привлечь несчастье.
- Нельзя приглашать в дом гостей: вместе с ними придут болезни и беды.
- Новые знакомства в этот день также не принесут ничего хорошего.
Что надо делать 17 ноября
- Держать двери в дом запертыми: так в жилище не проникнут злые духи.
- На подоконник стоит положить ягоды рябины: согласно поверьям, это защитит дом от нечисти.
- Остаться дома и провести время с семьей, чтобы беды и горести обошли стороной.
Приметы 17 ноября
- Волнистые облака на небе предвещают, что погода скоро сильно испортится.
- Потемневшая кора у деревьев в лесу обещает очень холодную зиму.
- Много снега на Еремин день — год будет урожайным.
- Иней на земле утром предвещает холодную погоду, а туман — оттепель.