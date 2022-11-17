Почему в Норвегии запрещено иметь котов

Котики — милейшие существа, которых обожают миллионы люде. Эти животные живут во всех частях планеты и во многих странах даже являются местными достопримечательностями. Тем удивительнее тот факт, что в мире есть город, где проживание котов законодательно запрещено. О том, где находится это место и почему котикам не разрешают там жить, читайте в материале «Рамблера».

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На норвежской архипелаге Шпицберген есть поселок Баренцбург, второй по величине населенный пункт местности. Когда-то это было процветающее место, где велось хозяйство, проводились всевозможные ярмарки, была оранжерея и даже бассейн с морской водой. Обитали здесь, как и во всем мире, и коты.

Но в конце 1990-х годов котиков буквально выдворили из Баренцбурга и запретили любителям кошек привозить этих животных на архипелаг. Причина оказалось простой и крылась в заботе о животных.

Дело в том, что власти сочли опасным проживание котов там, где существует угроза распространения бешенства и эхинококкоза, которыми могли заразить домашних животных лисы и грызуны.