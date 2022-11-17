Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+2° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
2 часа назад

Почему в Норвегии запрещено иметь котов

Мария Кимакович

Котики — милейшие существа, которых обожают миллионы люде. Эти животные живут во всех частях планеты и во многих странах даже являются местными достопримечательностями. Тем удивительнее тот факт, что в мире есть город, где проживание котов законодательно запрещено. О том, где находится это место и почему котикам не разрешают там жить, читайте в материале «Рамблера».

Почему в Норвегии запрещено иметь котов
Фото: unsplashunsplash

На норвежской архипелаге Шпицберген есть поселок Баренцбург, второй по величине населенный пункт местности. Когда-то это было процветающее место, где велось хозяйство, проводились всевозможные ярмарки, была оранжерея и даже бассейн с морской водой. Обитали здесь, как и во всем мире, и коты.

Но в конце 1990-х годов котиков буквально выдворили из Баренцбурга и запретили любителям кошек привозить этих животных на архипелаг. Причина оказалось простой и крылась в заботе о животных.

Кот-терминатор: самый злой хищник Африки

Дело в том, что власти сочли опасным проживание котов там, где существует угроза распространения бешенства и эхинококкоза, которыми могли заразить домашних животных лисы и грызуны.

Кстати, запрет на жительство котов — не единственный странный закон на архипелаге. Также Шпицберген известен тем, что здесь людям нельзя умирать. Умирающих отправляют на Большую землю, поскольку на архипелаге просто нет кладбищ из-за трудностей, связанных с захоронением.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители