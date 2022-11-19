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19 ноября

У фразы "На обиженных воду возят" есть продолжение: видео

Стелла Шмель

У знаменитой поговорки "На обиженных воду возят" есть продолжение. Смысл этой пословицы в том, что обиженным человеком легче манипулировать, ведь человек более уязвим в этот момент. Эту пословицу слышал хоть раз в жизни каждый человек, но не многие знают ее полную версию.

Полностью фраза звучит так: "На обиженных воду возят, а на добрых сами ездят". Получается, что смысл пословицы в другом, нежели мы привыкли думать, продолжение пословицы гласит о том, что добрый человек еще более безотказный, чем обиженный.

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Подробнее о продолжении фразы "На обиженных воду возят" смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, как бы люди жили на плоской Земле.

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