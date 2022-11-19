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19 ноября

Что нельзя делать 19 ноября

Мира Маркина

Православная церковь 19 ноября почитает память святого Павла Исповедника. В народе эту дату называют днем Павла Ледостава, так как обычно в это время на реках уже начинал образовываться лед. Что нельзя делать сегодня, согласно приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 19 ноября
Фото: pxhere.compxhere.com

Наши предки считали, что 19 ноября незамужним девушкам нельзя оставаться ночевать у кого-то в гостях, к примеру, у подруги. Поверья гласят, что она может оставить там свое счастье и не встретить возлюбленного еще долгое время. Также женщинам не стоит в этот день стирать, иначе можно навлечь на себя проблемы со здоровьем.

Мужчин на Руси призывали остерегаться таинственных незнакомок. Говорили, что в теле красавицы может скрываться нечистая сила, в чьи обманные сети может попасться молодой человек.

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День Павла Ледостава также - не лучшее время для того, чтобы одалживать у кого-то деньги и давать в долг. Согласно приметам, это приведет к тому, что человек будет испытывать еще больше проблем с финансами. А если давать взаймы, будет очень сложно вернуть обратно свои деньги.

Еще одна плохая примета 19 ноября - идти на охоту. Если человек убьет зверя в день Павла Ледостава, он будет несчастен вплоть до середины апреля, до дня Тита Ледолома.

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