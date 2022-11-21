Москвичи перечислили хиты советской «Шоколадницы»

Хиты меню советского кафе «Шоколадница» возле метро «Октябрьская» перечислили в Telegram -канале «Старая Москва». Пользователи сети вспомнили, что в 1980-х годах в заведение, которое было тогда единственным в своем роде, гости попадали, отстояв очередь.

Особой популярностью у посетителей пользовались фирменные блины с шоколадом. «Они шли на ура у девочек. Парни брали курицу», «Мы с мамой их заказывали», «Надо их сделать дома, отличная мысль», — написали в комментариях. В ассортименте также имелись блины с яблоками, творогом и сметаной.