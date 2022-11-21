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18 часов назад

Москвичи перечислили хиты советской «Шоколадницы»

Мослента

Хиты меню советского кафе «Шоколадница» возле метро «Октябрьская» перечислили в Telegram-канале «Старая Москва». Пользователи сети вспомнили, что в 1980-х годах в заведение, которое было тогда единственным в своем роде, гости попадали, отстояв очередь.

Москвичи перечислили хиты советской «Шоколадницы»
Фото: МослентаМослента

Особой популярностью у посетителей пользовались фирменные блины с шоколадом. «Они шли на ура у девочек. Парни брали курицу», «Мы с мамой их заказывали», «Надо их сделать дома, отличная мысль», — написали в комментариях. В ассортименте также имелись блины с яблоками, творогом и сметаной.

Среди алкогольных и безалкогольных напитков россияне выделили портвейн, виски, кипяченое молоко и кофе.

«Капучино и латте. Как сейчас помню. Я тогда был юн, 25 лет», — отметил один из комментаторов.

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