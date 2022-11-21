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16 часов назад

Россияне вспомнили работу советского справочного автомата

Мослента

Особенности работы советских справочных автоматов обсудили подписчики Telegram-канала «Старая Москва». На воспоминания их натолкнуло архивное фото установки на Ленинградском вокзале.

Россияне вспомнили работу советского справочного автомата
Фото: МослентаМослента

«Помню шелест до сих пор. Детьми играли на этой штуке. Кнопочки все подряд нажимали и смотрели, как с бешеной скоростью меняются таблички и всякие лампочки мигают, завораживало», «Мне попадались чисто релейные автоматы. Там внутри больших прозрачных кнопок вкладывали напечатанные типографским способом названия станций», «Я помню, как баловалась, нажимая на разные направления», «Я и забыл про них. Обожал играться ребенком», — прокомментировали россияне.

Один из юзеров подробно объяснил принцип работы такого автомата. По его словам, он заключался в том, что каждая страница, выполненная из алюминиевого листа и снабженная пружиной, была вставлена в петли. Это позволяло ей при выходе из-под правого края сразу же перейти на левый, как при листании книги. «Обратно не работало. Правый барабан иногда был встречный. Так же работало и с горизонтальной осью», — добавил подписчик сообщества.

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