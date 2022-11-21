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15 часов назад

Михайлов день: что нельзя делать 21 ноября

Мира Маркина

21 ноября православные верующие чтят память семи архангелов и их наставника Архистратига Михаила. В народном календаре этот день прозвали Михайловым.

Михайлов день: что нельзя делать 21 ноября
Фото: UnsplashUnsplash

В этот день крестьяне обычно праздновали завершение всех летних и осенних сельскохозяйственных работ. Кроме того, зачастую в этот день случалась временная оттепель – лед на дорогах таял, ветер успокаивался.

21 ноября считалось плохой приметой начинать какие-либо важны дела, в противном случае можно было навлечь на себя непредвиденные трудности. Также не стоило отказывать в помощи нуждающимся – предки верили, что в таком случае самому можно было оказаться в итоге на месте этого человека. По той же причине не нужно отказывать гостям, желающим посетить ваш дом.

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В этот день, как верили на Руси, важно было оставаться добрым и почтительным, а ссоры и скандалы в Михайлов день могли стать началом очень сурового периода. Также не стоило жаловаться на свою судьбу.

Девушкам в этот день необходимо было воздержаться от шитья и вязания – любые колющие и режущие предметы могли привести к беде.

Погодные приметы

  • Утренний туман – весник скорой оттепели.
  • Дождь сулит ненастную и влажную погоду на ближайший месяц.
  • Мокрый снег сегодня сулит дождливую весну.
  • Иней с утра обещает снежную зиму.
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