Михайлов день: что нельзя делать 21 ноября

21 ноября православные верующие чтят память семи архангелов и их наставника Архистратига Михаила. В народном календаре этот день прозвали Михайловым.

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В этот день крестьяне обычно праздновали завершение всех летних и осенних сельскохозяйственных работ. Кроме того, зачастую в этот день случалась временная оттепель – лед на дорогах таял, ветер успокаивался.

21 ноября считалось плохой приметой начинать какие-либо важны дела, в противном случае можно было навлечь на себя непредвиденные трудности. Также не стоило отказывать в помощи нуждающимся – предки верили, что в таком случае самому можно было оказаться в итоге на месте этого человека. По той же причине не нужно отказывать гостям, желающим посетить ваш дом.

В этот день, как верили на Руси, важно было оставаться добрым и почтительным, а ссоры и скандалы в Михайлов день могли стать началом очень сурового периода. Также не стоило жаловаться на свою судьбу.

Девушкам в этот день необходимо было воздержаться от шитья и вязания – любые колющие и режущие предметы могли привести к беде.

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