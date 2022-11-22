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12 часов назад

Королевский эксперт назвала традицию, от которой откажется Карл III в это Рождество

Газета.Ru

Празднование Рождества впервые после смерти Елизаветы II в королевской резиденции в Сандрингеме в этом году будет менее формальным, чем обычно. Об этом рассказала изданию Ok! эксперт по делам королевской семьи, корреспондент "Би-би-си" Дженни Бонд.

Названа традиция, от которой откажется Карл III в это Рождество
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Оно (семейное Рождество в Сандрингеме - "Газета.Ru") будет наполнено ностальгией и в меру - печалью. Там будет пустое место, где сидела королева. Я предполагаю, что Карл не будет на нем сидеть", - сказала Дженни Бонд.

Она отметила, что многие традиции будут соблюдены, но Рождество будет "немного другим". По мнению Дженни Бонд, традиция, в рамках которой вся семья Виндзоров собирается, чтобы послушать рождественскую речь монарха у телевизора, в этом году соблюдена не будет из-за своей "архаичности".

"Я подозреваю, что все будет менее формальным. Менее застегнутым на все пуговицы", - предположила журналистка.

Дженни Бонд также добавила, что у короля и королевы-консорта есть такие качества, как "прекрасное чувство юмора и любовь к людям".

Истории,Елизавета II,
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