Названа традиция, от которой откажется Карл III в это Рождество

Празднование Рождества впервые после смерти Елизаветы II в королевской резиденции в Сандрингеме в этом году будет менее формальным, чем обычно. Об этом рассказала изданию Ok! эксперт по делам королевской семьи, корреспондент "Би-би-си" Дженни Бонд.

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"Оно (семейное Рождество в Сандрингеме - "Газета.Ru") будет наполнено ностальгией и в меру - печалью. Там будет пустое место, где сидела королева. Я предполагаю, что Карл не будет на нем сидеть", - сказала Дженни Бонд.

Она отметила, что многие традиции будут соблюдены, но Рождество будет "немного другим". По мнению Дженни Бонд, традиция, в рамках которой вся семья Виндзоров собирается, чтобы послушать рождественскую речь монарха у телевизора, в этом году соблюдена не будет из-за своей "архаичности".

"Я подозреваю, что все будет менее формальным. Менее застегнутым на все пуговицы", - предположила журналистка.