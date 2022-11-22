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14 часов назад

Определены самые популярные породы собак в дореволюционной Москве

Мослента

Самые популярные породы собак в дореволюционной Москве определил в беседе с «Мослентой» президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Названы самые популярные породы собак в Москве до революции
Фото: МослентаМослента

«Если говорить про популярных собак, то в русском дореволюционном быту они были нужны, в первую очередь, для охоты. Культура охотничьей кинологии в царской России была на высоком уровне, поэтому популярностью пользовались борзые, гончие, спаниели», — сказал специалист.

Русские гончие и борзые стали востребованы благодаря знати, любимым занятием которой была псовая охота. Тогда как после революции такие породы сменили представители пород служебных, например, немецкие овчарки и доберманы.

При этом Голубев отметил, что в качестве компаньонов москвичи тогда заводили шпицев, пуделей, болонок, той-терьеров, мопсов и мелких терьеров.

Истории,Владимир Голубев,
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