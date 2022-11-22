Названы самые популярные породы собак в Москве до революции

«Если говорить про популярных собак, то в русском дореволюционном быту они были нужны, в первую очередь, для охоты. Культура охотничьей кинологии в царской России была на высоком уровне, поэтому популярностью пользовались борзые, гончие, спаниели», — сказал специалист.