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13 часов назад

Медведь вышел к ледоколу на запах еды

РИА "ФедералПресс"

На севере Красноярского края к ледоколу «Вайгач» вышел медведь. Животное привлек запах еды из камбуза. Об этом сообщили в группе «ФГУП «АТОМФЛОТ» в социальной сети ВКонтакте.

Медведь вышел к ледоколу на запах еды
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Несмотря на обилие нерп в Енисейском заливе, медведь снова пришел к атомному ледоколу «Вайгач». На этот раз встреча состоялась у острова Сибирякова. Зверя привлекает запах камбуза. Лучший комплимент шеф-повару атомного ледокола от хозяина Арктики», – написал в группе капитан атомного ледокола «Вайгач» Андрей Теницкий.

На видеозаписи белый медведь топчется вокруг судна, принюхивается, пытается заглянуть на палубу и встает на задние лапы.

Судя по посту капитана, медведя они видят в плавании не в первый раз. Животные неоднократно приходили к ледоколу, соблазняясь ароматами свежеприготовленной пищи. При этом, моряки не прикармливают зверей, так как это запрещено.

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