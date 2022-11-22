Медведь вышел к ледоколу на запах еды

На севере Красноярского края к ледоколу «Вайгач» вышел медведь. Животное привлек запах еды из камбуза. Об этом сообщили в группе «ФГУП «АТОМФЛОТ» в социальной сети ВКонтакте.

«Несмотря на обилие нерп в Енисейском заливе, медведь снова пришел к атомному ледоколу «Вайгач». На этот раз встреча состоялась у острова Сибирякова. Зверя привлекает запах камбуза. Лучший комплимент шеф-повару атомного ледокола от хозяина Арктики», – написал в группе капитан атомного ледокола «Вайгач» Андрей Теницкий.

На видеозаписи белый медведь топчется вокруг судна, принюхивается, пытается заглянуть на палубу и встает на задние лапы.

Судя по посту капитана, медведя они видят в плавании не в первый раз. Животные неоднократно приходили к ледоколу, соблазняясь ароматами свежеприготовленной пищи. При этом, моряки не прикармливают зверей, так как это запрещено.