Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+13° в 
USD 60.66EUR 62.18
Войти в почту
10 часов назад

Опубликованы фотографии загадочного «человека из Сомертона»

Мира Маркина

В Австралии впервые опубликовали прижизненные фотографии загадочного «человеком из Сомертона». Согласно результатам генетического исследования, им оказался электрик из Мельбурна Чарльз Уэбб. Об этом сообщает Australian Broadcasting Corporation.

Опубликованы фотографии загадочного «человека из Сомертона»
Фото: Фото: Stuart Webb / ABC NEWSФото: Stuart Webb / ABC NEWS

Снимки, сделанные в 1920-х годах, были найдены в семейном фотоальбоме, который много лет хранился в кладовке семьи Уэбб. На одном из них Чарльз Уэбб позирует с тремя родственниками, а поверх карточки нанесено его имя. Фотографию нашел правнук брата загадочного мужчины Стюарт. Он начал разбирать семейные архивы после того, как с ним связался профессор Аделаидского университета Дерек Эббот, которому удалось установить личность погибшего на пляже Сомертон.

Чарльза Уэбба также удалось опознать на снимке футбольной команды Технологического университета Суинберна 1921 года и других фотографиях.

ABC NEWS

В 1988 году на пляже было обнаружено тело так называемого человека из Сомертона, он был в костюме со срезанными бирками, с недокуренной сигаретой и страницей, вырванной из сборника с поэзией Омара Хайяма, на которой было написано «Тамам Шуд», что в переводе с персидского значит «закончено». На ней, как показалось экспертам, было зашифрованное послание. Разгадать шифр не удалось, равно как и достоверно установить личность и причину смерти мужчины. На протяжении 73 лет дело о его гибели оставалось одной из главных загадок мировой криминалистики.

Тайна "Тамам Шуд" наконец раскрыта

О том, что физики Дерек Эббот и Колин Фрицпатрик установили личность загадочного «человека из Сомертона», стало известно в июле 2022 года. Специалисты пришли к выводу, что погибшим был уроженец Мельбурна Чарльз Уэбб.

Причины смерти мужчины до сих пор не выяснены.

Ранее «Рамблер» писал о мужчине, который нашел кольцо стоимостью два миллиона и вернул его хозяйке.

Истории,Омар Хайям,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители