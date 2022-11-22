Опубликованы фотографии загадочного «человека из Сомертона»

В Австралии впервые опубликовали прижизненные фотографии загадочного «человеком из Сомертона». Согласно результатам генетического исследования, им оказался электрик из Мельбурна Чарльз Уэбб. Об этом сообщает Australian Broadcasting Corporation.

Фото: Фото: Stuart Webb / ABC NEWS Фото: Stuart Webb / ABC NEWS

Снимки, сделанные в 1920-х годах, были найдены в семейном фотоальбоме, который много лет хранился в кладовке семьи Уэбб. На одном из них Чарльз Уэбб позирует с тремя родственниками, а поверх карточки нанесено его имя. Фотографию нашел правнук брата загадочного мужчины Стюарт. Он начал разбирать семейные архивы после того, как с ним связался профессор Аделаидского университета Дерек Эббот, которому удалось установить личность погибшего на пляже Сомертон.

Чарльза Уэбба также удалось опознать на снимке футбольной команды Технологического университета Суинберна 1921 года и других фотографиях.

ABC NEWS

В 1988 году на пляже было обнаружено тело так называемого человека из Сомертона, он был в костюме со срезанными бирками, с недокуренной сигаретой и страницей, вырванной из сборника с поэзией Омара Хайяма, на которой было написано «Тамам Шуд», что в переводе с персидского значит «закончено». На ней, как показалось экспертам, было зашифрованное послание. Разгадать шифр не удалось, равно как и достоверно установить личность и причину смерти мужчины. На протяжении 73 лет дело о его гибели оставалось одной из главных загадок мировой криминалистики.

О том, что физики Дерек Эббот и Колин Фрицпатрик установили личность загадочного «человека из Сомертона», стало известно в июле 2022 года. Специалисты пришли к выводу, что погибшим был уроженец Мельбурна Чарльз Уэбб.

Причины смерти мужчины до сих пор не выяснены.