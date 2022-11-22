4 невероятные вещи, которые происходят с нами во сне

Сон не только дает нам энергию, позволяет расслабиться и отдохнуть. Пока мы спим, наш мозг не перестает работать. Подробнее о том, что происходит с человеком во время сна – в материале "Рамблера".

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Из мозга выходят отходы

По данным ученых, во время сна активизируется система выведения отходов. Спинномозговая жидкость прогоняется через мозг, за счет чего удаляются токсичные вещества. В частности, так организм избавляется от молекулярного мусора, скопления которого могут привести к болезни Альцгеймера.

Принимаются важные решения

Если вам нужно сделать серьезный выбор, отправляйтесь спать. Согласно исследованиям, во время сна мозгу легче обрабатывать сложные проблемы. Скорее всего, проснувшись, вам будет куда проще принять верное решение.

Возрастает творческий потенциал

Трудоголизм едва ли поспособствуют вдохновению, а вот сон –наверняка. Ученые из Калифорнийского университета Беркли установили, что во время сна мозг улавливает отдаленные ассоциации между сведениями, которые днем мы игнорируем. Благодаря этому после сна человек больше предрасположен к креативу и творчеству.

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