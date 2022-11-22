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9 часов назад

4 невероятные вещи, которые происходят с нами во сне

Мира Маркина

Сон не только дает нам энергию, позволяет расслабиться и отдохнуть. Пока мы спим, наш мозг не перестает работать. Подробнее о том, что происходит с человеком во время сна – в материале "Рамблера".

4 невероятные вещи, которые происходят с нами во сне
Фото: unsplashunsplash

Из мозга выходят отходы

По данным ученых, во время сна активизируется система выведения отходов. Спинномозговая жидкость прогоняется через мозг, за счет чего удаляются токсичные вещества. В частности, так организм избавляется от молекулярного мусора, скопления которого могут привести к болезни Альцгеймера.

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Принимаются важные решения

Если вам нужно сделать серьезный выбор, отправляйтесь спать. Согласно исследованиям, во время сна мозгу легче обрабатывать сложные проблемы. Скорее всего, проснувшись, вам будет куда проще принять верное решение.

Возрастает творческий потенциал

Трудоголизм едва ли поспособствуют вдохновению, а вот сон –наверняка. Ученые из Калифорнийского университета Беркли установили, что во время сна мозг улавливает отдаленные ассоциации между сведениями, которые днем мы игнорируем. Благодаря этому после сна человек больше предрасположен к креативу и творчеству.

Откладывается новая информация

Именно во время сна мозг перемещает новые знания из кратковременной памяти в долгосрочную. Вот почему не стоит пренебрегать сном накануне важного экзамена. Он поможет закрепить полученные знания и будет куда полезнее, чем безостановочная зубрежка.

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