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8 часов назад

Мужчина дважды за шесть лет сорвал джекпот в лотерею

Lenta.ru

Житель американского населенного пункта Уолдорф, штат Мэриленд, сорвал джекпот через шесть лет после того, как забрал крупный приз, выигранный в моментальную лотерею. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Мужчина дважды за шесть лет сорвал джекпот в лотерею
Фото: Lenta.ruLenta.ru

48-летний Димас Монтойя дважды с интервалом в несколько лет выиграл крупные призы. В первый раз он сорвал джекпот в 100 тысяч долларов (6 миллионов рублей), когда сыграл в моментальную лотерею шесть лет назад.

Недавно американец проверил очередной купленный лотерейный билет на заправочной станции.

«Кассирша сказала, что мне нужно поехать в штаб-квартиру лотереи и получить приз там, так как это слишком большая сумма. Она была очень рада за меня», — подчеркнул мужчина.

Числа на четырех выпавших в результате розыгрыша шарах совпали с указанными в билете американца. В результате он получил приз в 50 тысяч долларов (3 миллиона рублей).

«У меня в голове роилось много мыслей, когда я узнал, что для того, чтобы получить главный приз, мне не хватило всего одного числа», — рассказал американец.

Он намерен потратить часть полученных денег на отпуск с семьей. Оставшуюся часть Монтойя собирается отложить в качестве сбережений на будущее.

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