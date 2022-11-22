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9 часов назад

День Матрены Зимней: что нельзя делать 22 ноября

Мира Маркина

Православные верующие 22 ноября чтят память святой Матроны из Константинополя, а в народном календаре этот день именовали днем Матрены Зимней.

День Матрены Зимней: что нельзя делать 22 ноября
Фото: UnsplashUnsplash

На руси верили, что к этому дню должна прийти полноценная зима, потому старались заготовить заранее теплую одежду и проверить сани. А уже ненужные вещи стоило отдать в дар нуждающимся, обязательно предварительно постирав их – предки верили, что в противном случае вместе с одеждой вы передадите другим и свое счастье. В доме наводили порядок, а устаревшую домашнюю утварь сжигали.

Также в этот день было принято избегать ссор и неприятных разговоров, дабы не накликать на себя негатива в будущем. 22 ноября крайне плохой приметой считалось стричь ногти или волосы – маникюр и поход к парикмахеру лучше отменить, в противном случае можно ждать проблем со здоровьем.

Михайлов день: что нельзя делать 21 ноября

В Матренин день лучше всего занимать себя мелкими хлопотами и заботами, тогда как какие-либо глобальные и особо значимые дела лучше отложить – успехом они не увенчаются.

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  • Утренний туман говорит о предстоящем потеплении.
  • Снег сегодня предвещает холодный май.
  • Дождливая погода сегодня сулит хороший урожай пшеницы в грядущем году.
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