Ветеринар объяснила, откуда у домашних животных акне

Врач Калининской ветлечебницы Алена Горина рассказала Москве 24, с чем связано появление акне у домашних животных.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

Специалист также объяснила, как лечить данное заболевание.

"В случае возникновения у питомцев любых воспалений на коже важно оперативно отвести их на прием в ветклинику. Это важно, так как даже самые небольшие проблемы при отсутствии лечения со временем могут привести к более серьезным последствиям и осложнениям", – заявила специалист.

По словам Гориной, животное может расчесывать поврежденный участок тела, тем самым спровоцировав появление вторичной инфекции. Само по себе акне является одним из видов воспаления кожи, вызванного нарушением работы сальных желез.

У питомцев поводом для развития акне может стать некачественная посуда или грязные миски для еды.

Из домашних животных от заболевания чаще всего страдают кошки лысых пород и возрастные животные. Комедоны и черные точки у них могут появляться как на морде, так и по всему телу.

Для выявления акне у питомцев берут общий и биохимический анализы крови, а также производят соскобы кожи.

В период лечения потребуется соблюдать определенную врачом терапию, а также следить за питанием и бытовыми условиями животного.