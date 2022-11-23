Сколько денег нужно для счастья: узнайте с помощью формулы

С ростом дохода возрастают и потребности. Вот почему нередко случается так, что сколько бы мы ни зарабатывали, денег все равно не хватает. Однако существует формула, позволяющая выяснить, сколько на самом деле средств вам необходимо для комфортной и счастливой жизни.

Фото: Кадр из фильма "Большие деньги" Кадр из фильма "Большие деньги"

Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Не экономьте на радости

Во время жесткой диеты велик риск сорваться и за один присест съесть ведро мороженого вприкуску с чипсами, запивая все это молочным коктейлем. То же самое и с деньгами: если вы привыкли экономить на себе, то в период отчаяния можете вмиг потратить крупную сумму, чтобы себя побаловать. Дабы избежать такого сценария, старайтесь регулярно радовать себя небольшими покупками, которые не наносят удар по бюджету. Пусть такой шоппинг будет приятной привычкой, а не возможностью сбежать от проблем.

Составьте список

Составьте список вещей, которые приносят вам счастье – дайте волю фантазии, это может быть все, что угодно. Затем разделите список на две части: материальные радости (к примеру, новые духи) и нематериальные (солнечная погода).

Изучите первую колонку и подумайте – можно ли что-то нематериальное заменить денежным вознаграждением? Далее обратитесь ко второму столбцу и задайте себе вопрос – как можно сократить данные расходы? Например, если вы часто посещаете рестораны с друзьями, почему бы не ввести традицию устраивать ужин у кого-то дома? Или, если вы спускаете уйму денег на такси, как насчет недели поездок на метро?

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