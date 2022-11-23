Как понять, что питомец любит вас: 4 признака

В то время как одни животные проявляют любовь к хозяину особенно активно, другие остаются весьма сдержанны. Неудивительно, что у владельцев последних порой возникают вопросы – а любит ли меня мой питомец?

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К счастью, есть ряд признаков, указывающих на то, что кот или собака не чает души в хозяине. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Питомец встречает вас

Услышав шаги хозяина, псы немедленно мчат к двери, начинают прыгать и вилять хвостом. Кошки, в свою очередь, предпочитают подойти и прижаться ногами к человеку. Все это говорит об одном – питомцы рады вас видеть.

Животные спят рядом с вами

Еще один признак любви – желание кота или собаки свернуться калачиком рядом с вами и задремать, пока вы заняты своими делами. Это говорит о том, что питомец чувствует себя комфортно и спокойно рядом с хозяином.

Собака реагирует на ваше имя

Услышав имя любимого владельца, псы нередко радостно реагируют на него, даже если хозяина нет рядом. Это значит, что человек занимает особое место в сердце собаки, и она рада любому упоминанию о нем.

Кошка мнет вас лапами