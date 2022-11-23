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2 часа назад

Родионов день: что нельзя делать 23 ноября

Мира Маркина

Православная церковь и верующие 23 ноября чтят память апостолов, среди которых был и апостол Родион, который являлся учеником Иисуса Христа. В народном календаре этот праздник прозвали Родионовым днем.

Родионов день: что нельзя делать 23 ноября
Фото: UnsplashUnsplash

Согласно поверьям наших предков, 23 ноября считалось плохой приметой давать деньги в долг или самому брать взаймы. Ослушавшись этого зарока, можно было на долгие годы лишиться финансового благополучия. А вот давать деньги, вещи и продукты нуждающимся безвозмездно – примета хорошая. Как говорили на Руси, в таком случае добро и помощь вдвойне вернутся к таким людям.

Также в Родионов день не стоило признаваться кому-то в своих истинных чувствах, надевать темную или старую одежду и заниматься уборкой по дому. Приветствовалось устроить застолье – хозяйки пекли вкусные пироги и угощали ими домашних.

День Матрены Зимней: что нельзя делать 22 ноября

Особой важностью в этот день был отмечен домашний скот – животных 23 ноября кормили хлебом и солью. Согласно поверьям, такой обряд сулил скоту здоровье, которое поможет перенести ближайшую зиму.

Погодные приметы:

  • Пасмурный и дождливый день сегодня предвещает позднюю зиму.
  • Снежный день сулит мягкую и теплую зиму.
  • Утренний иней – предвестник скорого похолодания.
  • Вечерний иней говорит о надвигающемся снегопаде.
Истории,ПРЕДОК,Иисус Христос,
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