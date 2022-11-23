Домохозяйка стала миллионершей, стирая чужое белье

Американская домохозяйка Чанна Пэтридж после рождения детей обнаружила рак яичников и решила бросить работу, чтобы посвятить все время заботе семье и своем здоровье.

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В марте 2021 года женщина решила устроиться в компанию предоставлению прачечных услуг. Вакансия была необычная. Ей на дом доставлялись чужие вещи, которые она должна была постирать, выгладить и сложить.

Втянувшись в работу, женщина стала сама рекламировать свои услуги и вскоре количество заказов выросло. Тогда она начала получать по 25 заказов в день. С таким объемом работы она смогла заработать 40 тысяч долларов (около 2,4 миллионов рублей) всего за 10 месяцев, не выходя из дома.

Интересно, что собственную одежду стирать она ненавидит, но получает удовольствие помогая другим.