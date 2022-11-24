Федоров день: что нельзя делать 24 ноября

24 ноября православные верующие вспоминают преподобного Федора, жившего в Константинополе. После себя Федор оставил устав, который был принят за основу монастырской жизни на Руси.

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В этот день наши предки предпочитали оставаться дома, потому что к 23 ноября, как правило, на улице уже стоял сильный мороз. Незамужние девушки в Федоров день гадали на суженного, веря, что это приблизит встречу с ним. А вот заключать браки сегодня и отмечать помолвки не приветствовалось – считалось, что такой брак не станет крепким.Также хозяйки делали уборку на кухне – избавлялись от треснутой и старой посуды, которая, согласно поверьям, не должна была оставаться дома, дабы не навлечь горестей на семью.

Наши предки верили, что в этот день особенно важно сглаживать любые конфликты и избегать ссор и споров, в противном случае раздор в отношениях мог затянуться слишком надолго. Также стоило обходить стороной в Федоров день громкие застолья и нахождение в шумных компаниях. Если вас позвали в гости, ведите себя скромно, ведь излишнее веселье могло привести к тому, что вы оставите свои счастье и радость в чужом доме.