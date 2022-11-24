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23 минуты назад

Модели снялись с карпами для откровенного календаря и порадовали рыбаков

Мира Маркина

Немецкая фирма Carponizer выпустила настенный календарь для любителей рыбалки. В съемках для календаря поучаствовали полуголые модели с крупными рыбами в руках. Об этом сообщает Daily Star.

Модели снялись с карпами для откровенного календаря и порадовали рыбаков
Фото: Carponizer Carp Calendar 2023Carponizer Carp Calendar 2023

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Для календаря сфотографировались 12 моделей. Календарь с карпами от компании Carponizer стоит 18,7 евро (1,1 тысячи рублей). Это нишевый продукт, созданный в Германии для увлеченных рыбаков.

Carponizer Carp Calendar 2023

Создатель календаря Хендрик Пойлер напомнил, что рыбалка – одно из главных увлечений в мире:

"Календарь популярен по двум причинам: его идея необычна и вместе с тем проста. Большинство мужчин любят рыбалку и красивых женщин, так что почему бы их не объединить?".

Carponizer занимается продажей товаров для рыболовов. Первый календарь с рыбами и девушками фирма выпустила в 2016 году. Однако не всем идея таких календарей пришлась по душе: по словам критиков, карпы задыхаются во время съемок, а это жестоко по отношению к рыбам.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что найдена самая тяжелая костная рыба в мире.

Истории,Хендрик Пойлер,
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