Как предохранялись от нежелательных беременностей в гаремах

Далеко не любая беременность воспринималась с восторгом в гареме султана, поэтому вопрос о контрацепции стоял остро во все времена. Как предохранялись любовницы могущественных правителей, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "Великолепный век" Кадр из сериала "Великолепный век"

Во времена султана Сулеймана изобрели несколько методов для предохранения от нежелательных беременностей. Чаще всего применяли разные отвары трав, которые имели абортивный эффект, например, настои из хвоща, полыни, крокуса и мяты.

Вторым по популярности методом контрацепции было спринцевание (орошение стенок влагалища) — чистой водой, соком цитрусовых, граната или уксуса. Девушки еще тогда понимали, что среду нужно окислить, чтобы сперматозоиды не выжили. Также перед хальветом (или ночью любви) наложницы обрабатывали вагину кедровым или оливковым маслом. Некоторые использовали аналоги тампонов из мякоти хлопка и граната, пропитанные разными отварами из трав и коры деревьев.

Позже и султаны начали прибегать к контрацепции: они пили различные отравы и настои, а иногда и вовсе использовали правильно обработанные кишки животных в качестве аналога современных средств предохранения.