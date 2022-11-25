Что изначально не так с царь-колоколом

25 ноября 1735 года в Москве были завершены работы по отливке Царь-колокола. Несмотря на то, что по назначению его почти не использовали, колокол даже спустя 287 лет остается одной из главных кремлевских достопримечательностей.

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Однако история царя-колокола богата нюансами, изучив которые, становится понятно, почему царь-колокол никогда не смог выполнить свою главную функцию и навсегда остался памятником. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

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Первый блин

Первый царь-колокол отлили по приказу Бориса Годунова. Его вес составлял 33,6 тонн. Неудивительно, что с такой массой он не мог служить по назначению, а лишь стоял на одной из площадей Кремля. Царь-колокол просуществовал полвека, а затем лопнул от высокой температуры, когда в Москве случился мощный пожар.

Попытка №2

В 1651-м отлить колокол весом 130 тонн решил царь Алексей Михайлович. Что примечательно, для отливки использовали остатки меди первого царь-колокола. Уже в декабре 1654-го новый царь-колокол звонил с колокольни. Однако очень скоро он раскололся от сильного удара языком. Уже после реставрации в 1661-м колокол упал на землю, но остался целым. В 1701-м он повторил судьбу своего предшественника: колокол разбился во время пожара.

Самый долговечный

В 1735 году отлить новый царь-колокол приказала Анна Иоанновна. Однако ему пришлось провести в литейной яме (где его изготавливали) больше сотни лет. А все потому, что во время его проектирования, никто не озадачился мыслью о том, что в России нет ни одной постройки, которая смогла бы выдержать царь-колокол весом 200 тонн. Позднее колокол все же извлекли из ямы и установили в Кремле. Но спустя несколько лет после отливки от него откололся 11,5-тонный кусок, который сейчас стоит рядом с ним.

Но бесполезный