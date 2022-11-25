Французским ученым удалось расшифровать секретное послание короля Испании Карла V

Правитель Священной Римской империи и король Испании Карл V отправил своему послу зашифрованное письмо в 1547 году. Его удалось рассекретить только сейчас.

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Карл V опасался, что ненужные свидетели могут прочесть содержание его писем приближенным. Тогда он решил шифровать написанное особым кодом. Письмо 1547 года было адресовано послу короля во Франции Жану де Сен-Морису. Много столетий содержимое бумаги было загадкой для ученых. Наконец, французские специалисты смогли расшифровать письмо с помощью современных технологий. Карл V мог использовать несуществующие символы, заменяющие слова. Нередко он даже приписывал лишние, не имеющие смысла, сообщает Planet Тoday.