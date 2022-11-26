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1 час назад

День Иоанна Златоуста: что нельзя делать 26 ноября

Мира Маркина

Православные верующие 26 ноября чтят память святителя Иоанна Златоуста. В народном календаре этот праздник назван именно его именем. Свое прозвище святитель получил благодаря своему умению красиво говорить, а делал он это так, что мог достучаться до сердец многих. Он известен православным своими многочисленными богословскими трудами.

День Иоанна Златоуста: что нельзя делать 26 ноября
Фото: UnsplashUnsplash

В этот день на Руси начиналась так называемая "пельменная пора". В домах принимались за приготовление фарша и теста для любимого блюда.

Наши предки были убеждены, что если на Златоуста ругаться и сквернословить, то в дальнейшем можно не ждать от судьбы ничего хорошего. Тот же запрет касается распространения сплетен и обсуждений кого-то в негативном ключе.

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Также в этот день не принято было строить новых планов или отступать от тех, что уже были намечены. Плохой приметой также считалось давать деньги в долг или отдавать кому-то вещи своего ребенка.

Погодные приметы

  • Снег идет хлопьями – ожидается потепление.
  • Безоблачное небо ночью сулит морозы и ветер.
  • Иней на деревьях предвещает хороший урожай в будущем году.
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