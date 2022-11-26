Выжил бы Марк Уотни из фильма «Марсианин» в реальности?

Неизвестно, когда человечество доберется до Марса и доберется ли. Пока нам остается наблюдать за работой зондов и марсоходов Curiosity, Perseverance, Tianwen и смотреть научно-фантастические фильмы.

Фото: Телеканал «Наука» Телеканал «Наука»

Фильм «Марсианин» покорил сердца людей по всей планете. Пока главный герой, доктор Марк Уотни, преодолевал бесчисленные препятствия и неудачи, ему сопереживали люди у миллионов теле- и киноэкранов. А теперь давайте представим, если бы такая история возникла в реальной жизни, Марк выжил бы?

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Износ оборудования

Одним из решающих моментов в путешествии Марка стало то, что шлюз в его жилище буквально взорвался. Это уничтожило урожай и разгерметизировало помещение. Хотя причина случившегося не упоминалась в фильме, в книге причина взрыва описывается как «чрезмерное использование». Сам Марк рассказывал, что его миссия была рассчитана всего на 30 дней, но резерв еды был примерно на 60 дней.

В космических полетах жизненно важна предусмотрительность. Нужно учитывать, что все механические компоненты имеют срок службы, и в какой-то момент они просто перестанут работать.

Если воздушный шлюз вышел из строя из-за износа, то могли ли другие механические компоненты в месте обитания сделать то же самое в какой-то момент? В частности, оксигенатор, регенератор воды и регулятор атмосферы, от которых напрямую зависела жизнь астронавта. Если что-то одно из этого вышло бы из строя, и человек не может это исправить — он мертв. Кроме того, одна крошечная дырочка в пластиковом листе, который он использовал для закрытия шлюза, также убила бы его мгновенно.

Лучевая болезнь

Марк в течение 18 месяцев находился на поверхности планеты без магнитного поля или озонового слоя, защищающего от космических лучей. Нигде не упоминается, могла ли его среда обитания обеспечить адекватную защиту от этого излучения, но если предположить, что это не так, его здоровье могло начать ухудшаться довольно быстро. Это могло быть усугублено потерей веса во время его полета к Марсу.

Да, механические компоненты станции вышли бы из строя раньше, чем астронавта убило излучение, но это детали.

План В, С и омега

Первые две причины успешно бы убили нашего астронавта, но может быть, Марк все-же мог бы выжить? Да, если проявлять предусмотрительность. Исследования космоса построены на предусмотрительности, избыточности, перестраховке и создании большого запаса во всем. У инженеров есть резервные планы для резервных планов.

Например в ходе миссии НАСА «Аполлон-13» три астронавта застряли в космосе после того, как их кислородный баллон взорвался на пути к Луне. Но, в конце концов, они облетели Луну и вернулись домой. Или, например, совсем недавно, 9 ноября 2022 года грузовой корабль Cygnus смог успешно пристыковаться к МКС со всего одной раскрывшейся солнечной панелью.

В фильме показан абсолютный хаос в управлении полетами и астронавты, кричащие друг на друга в космосе. Это в буквальном смысле невозможно и такого никогда не было, что подтверждают архивные аудиозаписи. Все всегда оставались спокойными, хладнокровными и собранными, потому что у них все было под контролем благодаря предусмотрительности — всего было запасено с избытком, они знали, что и как делать.