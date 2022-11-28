Биологи обнаружили в Марокко ранее неизвестного сухопутного предка кита

Окаменелости, обнаруженные исследователями, имеют возраст около 40 миллионов лет. Они принадлежали семейству древних китов базилозаврид (Basilosauridae). Животные обитали на суше, но уже имели многочисленные приспособления к водной среде. Три новых вида получили имена Pachycetus paulsonii, Pachycetus wardii и Antaecetus aithai .

Они обитали в Европе, Северной Америке и Африке (Марокко) соответственно. Эти животные, вероятно, были медленными пловцами, похожими на ламантинов, и жили на мелководье морей, где питались медлительной рыбой и беспозвоночными. В отличие от них, современные ламантины едят растения. Авторы предположили, что эти предки китов охотились из засады, сидя в воде и периодически всплывая на поверхность, чтобы набрать воздуха.