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31 минуту назад

Биологи обнаружили в Марокко ранее неизвестного сухопутного предка кита

Газета.Ruиещё 2

Ученые из Мичиганского университета и Университета Касабланки обнаружили в Марокко, Европе и Северной Америке черепа и фрагменты скелета предков современных китов. Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE.

Биологи обнаружили в Марокко ранее неизвестного сухопутного предка кита
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Окаменелости, обнаруженные исследователями, имеют возраст около 40 миллионов лет. Они принадлежали семейству древних китов базилозаврид (Basilosauridae). Животные обитали на суше, но уже имели многочисленные приспособления к водной среде. Три новых вида получили имена Pachycetus paulsonii, Pachycetus wardii и Antaecetus aithai .

Они обитали в Европе, Северной Америке и Африке (Марокко) соответственно. Эти животные, вероятно, были медленными пловцами, похожими на ламантинов, и жили на мелководье морей, где питались медлительной рыбой и беспозвоночными. В отличие от них, современные ламантины едят растения. Авторы предположили, что эти предки китов охотились из засады, сидя в воде и периодически всплывая на поверхность, чтобы набрать воздуха.

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