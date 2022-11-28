Россияне рассказали о зимних развлечениях советского детства

Совсем скоро наступит календарная зима. В некоторых городах уже лежит снег. Эти события побудили россиян вспомнить о любимых зимних развлечениях во времена СССР. Их размышления появились в Telegram-канале “Старая Москва”.

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Многие в комментариях отметили, что раньше дети проводили больше времени на улице, даже зимой. Советские мальчишки и девчонки не упускали возможности покататься на коньках, сыграть в снежки. Во дворах возводились настоящие снежные крепости ради шуточных баталий.

“Очень классно было после уроков кататься с ледяной горки, сидя на ранце”, — поделились в комментариях подписчики канала.



“Вся жизнь была на улице. Сыну рассказываю, он даже себе представить не может такое”, — написала одна женщина в комментариях.

Снежки дети использовали и вместо сигнала. Если снежок попадал в окно, значит, ребенка звали на улицу друзья. А когда ком снега оказывался за шиворотом, это наверняка подсказывало, что кто-то влюблен, поделилась подписчица.