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3 часа назад

Россияне рассказали о любимых зимних развлечениях советского детства

Мира Маркина

Совсем скоро наступит календарная зима. В некоторых городах уже лежит снег. Эти события побудили россиян вспомнить о любимых зимних развлечениях во времена СССР. Их размышления появились в Telegram-канале “Старая Москва”.

Россияне рассказали о зимних развлечениях советского детства
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Многие в комментариях отметили, что раньше дети проводили больше времени на улице, даже зимой. Советские мальчишки и девчонки не упускали возможности покататься на коньках, сыграть в снежки. Во дворах возводились настоящие снежные крепости ради шуточных баталий.

“Очень классно было после уроков кататься с ледяной горки, сидя на ранце”, — поделились в комментариях подписчики канала.

“Вся жизнь была на улице. Сыну рассказываю, он даже себе представить не может такое”, — написала одна женщина в комментариях.

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Снежки дети использовали и вместо сигнала. Если снежок попадал в окно, значит, ребенка звали на улицу друзья. А когда ком снега оказывался за шиворотом, это наверняка подсказывало, что кто-то влюблен, поделилась подписчица.

Ранее мы писали о самой популярной советской картинке-загадке.

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