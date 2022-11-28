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2 часа назад

Парень заглянул в телефон матери и узнал неприятный факт

Lenta.ru

Пользователь Reddit рассказал историю о том, как случайно узнал неприятный факт о своей матери. Парень заглянул в ее смартфон, чтобы просмотреть сделанные ранее совместные фотографии, и случайно выяснил, что она изменяет его отцу.

Парень заглянул в телефон матери и узнал неприятный факт
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам автора поста, он занимался своими делами и вдруг увидел телефон матери на зарядке. Парень решил просмотреть селфи, которые они недавно сделали вместе. Пролистав снимки, он случайно обнаружил запись видеозвонка матери и ее бывшего мужа. «Я решил посмотреть видео, и на нем они мастурбировали вместе», — рассказал пользователь.

Парень сообщил, что у них с родителями была счастливая семья и что после увиденного он был намерен поговорить с матерью, чтобы выяснить, зачем она это сделала. Однако так и не решился на разговор.

«У меня не хватило смелости рассказать об этом отцу или кому-либо еще. Я не хотел портить настроение никому, особенно ему», — признался он.

Большинство пользователей посочувствовали автору поста. Но мнения комментаторов о том, что парню следует делать дальше, разделились.

«Иди на терапию, делай что хочешь, но измена твоей мамы — это ее проблема, а не твоя. Отпусти ситуацию», — посоветовал один юзер. «Ты должен рассказать своему отцу, ему решать, как с этим поступить. Ты не виноват в этой ситуации», — заявил другой пользователь.

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