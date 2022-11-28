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2 часа назад

Гурьев день: что нельзя делать 28 ноября

Мира Маркина

28 ноября в этом году – первый день рождественского поста. Православные верующие также вспоминают в этот день Гурия, Самона и Авиа. В народном календаре этот день прозвали Гурьевым.

Гурьев день: что нельзя делать 28 ноября
Фото: UnsplashUnsplash

С началом рождественского поста вступает в силу запрет на употребление мяса и молока. Теперь питаться необходимо лишь фруктами, овощами, грибами и хлебом. Во время поста необходимо вести себя сдержанно, не устраивать шумных гуляний, не скандалить и не сплетничать. Это время является самым подходящим для размышлений о себе и о Боге, для посещения бани, молитв и спокойных разговоров с родными.

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В Гурьев день, согласно поверьям, необходимо было хорошенько пропариться в бане, чтобы набраться крепкого здоровья на весь будущий год. Считалось, что Гурий помогает избавиться от преследований нечистой силы и злых духов.

В такой день нельзя обсуждать кого-то за спиной, мужчинам запрещено ругаться с женщинами и повышать на них голос, дабы не навлечь на себя злость Гурия. Также плохой приметой считалось скупиться, жадничать и роптать на судьбу.

Погодные приметы

  • Красное солнце на рассвете сулит метель.
  • Ветреная погода сегодня обещает сильный ветер и в ближайшее время.
  • Если облака летят слишком высоко, впереди ждут солнечные дни.
  • Низкие же облака предвещают пасмурную погоду.
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