Пожилая пара поженилась в продуктовом магазине

В США пожилая пара поженилась в супермаркете, где впервые встретилась, пишет LADBible. Ради этого супруги отказались от традиционного бракосочетания в церкви.
72-летняя Бренда Уильямс и 78-летний Деннис Дельгадо впервые встретились в местном магазине в прошлом году. По словам мужчины, он заметил, как его будущая супруга ищет майонез, и решил ей помочь.
«Ко мне кто-то подошел сзади и начал говорить», — вспоминает этот момент Бренда.
В итоге пенсионеры проболтали полчаса, после чего обменялись номерами телефонов в надежде снова встретиться. Через неделю Дельгадо встретил Уильямс на воскресной службе в церкви. Оказалось, у Бренды и Денниса общее горе — их супруги погибли.
Впрочем, это лишь сблизило пару, поэтому пенсионеры обручились. Бренда попросила своего будущего мужа сделать ей предложение в том же продуктовом магазине.