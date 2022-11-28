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1 час назад

Пожилая пара поженилась в продуктовом магазине

Газета.Ru

В США пожилая пара поженилась в супермаркете, где впервые встретилась, пишет LADBible. Ради этого супруги отказались от традиционного бракосочетания в церкви.

Пожилая пара поженилась в продуктовом магазине
Фото: Газета.RuГазета.Ru

72-летняя Бренда Уильямс и 78-летний Деннис Дельгадо впервые встретились в местном магазине в прошлом году. По словам мужчины, он заметил, как его будущая супруга ищет майонез, и решил ей помочь.

«Ко мне кто-то подошел сзади и начал говорить», — вспоминает этот момент Бренда.

В итоге пенсионеры проболтали полчаса, после чего обменялись номерами телефонов в надежде снова встретиться. Через неделю Дельгадо встретил Уильямс на воскресной службе в церкви. Оказалось, у Бренды и Денниса общее горе — их супруги погибли.

Впрочем, это лишь сблизило пару, поэтому пенсионеры обручились. Бренда попросила своего будущего мужа сделать ей предложение в том же продуктовом магазине.

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