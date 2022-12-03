В каждом языке существуют диалекты и отдельные слова, которые различаются в зависимости от региона, но не только. Диалекты могут быть как территориальными, так и социальными.

Блогер Snitkovskii рассказал в TikTok о речевых особенностях разных регионов. К примеру, некоторые фразы и отдельные слова, которые использует население северных регионов, могут быть абсолютно непонятными жителям других. Такая разница в диалектах появляется из-за исторических факторов, влияния иностранных языков и множества других причин.

Подробнее о малоизвестных словах смотрите в видео.