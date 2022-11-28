Загадка гибели линкоров «Императрица Мария» и «Новороссийск»

Истинную причину гибели линкора «Императрицы Марии» в свое время списали на форс-мажор. Но так ли это было на самом деле?

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Что это был за корабль

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Судно получило свое название в честь вдовствующей императрицы Марии Федоровны, вдовы убитого террористами российского царя Александра III – это был корабль, относящийся к серии российских линкоров, спроектированных и введенных в действие для противостояния турецким военным судам в Первой мировой войне. Согласно штатному вооружению, на линкоре «Императрица «Мария» был предусмотрены достаточно современные для того времени системы минно-торпедных аппаратов, комплексы зенитной и корабельной артиллерии.

В дореволюционной России были аналоги таких линкоров. Но ни один из них в военном отношении себя не проявил.

Версии

Современные российские историки называют трагедию, в результате которой была уничтожена «Императрица «Мария», самым громким событием в ВМФ российского флота Первой мировой войны. Линкор взорвался и затонул в Севастопольской бухте 7 октября 1916 года. Взрывов было несколько, и в общей сложности они полностью уничтожили корабль, навсегда лишив его боеготовности. Более чем столетняя загадка, которая могла бы объяснить причину трагедии, унесшей свыше ста жизней, необъяснима по сию пору. Официальные версии произошедшего (их несколько) разнятся с современными гипотезами случившегося. Что там произошло на самом деле, до сих пор непонятно.

Как говорил историк Черноморского флота, капитан 2-го ранга Октябрь Бар-Бирюков, многие годы посвятивший исследованию этой трагедии, «Императрица «Мария», взорвалась вследствие пожара в артиллерийском погребе. Спонтанные разрывы несколько сот зарядов унесли жизни 157 человек. Бар-Бирюков сообщал, что официальной версией причин взрывов послужил пожар в артиллерийском отсеке, возникший вследствие «случайной искры»

Официальные данные многочисленных экспертиз свидетельствуют о несоблюдении техники безопасности при хранении и обращении с артвооружением или с элетрооборудованием линкора. Бирюков предполагал, что «Императрицу «Марию», воспользовавшись недостатками «электрики», могли подорвать немецкие диверсанты. Но убедительных доказательств этому, как и другим версиям, нет.

Линкор в результате взрывов затонул.

В 30-х годах остатки разорванного линкора подняли со дна севастопольской бухты, 16-тоннаый ствол пушки с «Императрицы «Марии» – это по сути, единственное, что осталось от надежды российского флота начала века. Остальное продано как металлолом.

Проклятое место

Загадочная гибель одного из флагманов Черноморского флота (уже СССР) спустя несколько десятилетий, на севастопольком рейде на том же самом месте, и также, по официальной версии, «вследствие взрыва в носовой части более тонны тротила…» (тогда на «Новороссийске» погибло свыше 800 человек). быстро обросла множеством версий и гипотез. Вмешательство иностранных диверсантов – одна из них. Военный корабль в результате двух взрывов, последовавших один за другим, затонул в конце октября 1955 года в Севастополе.

Прежде он назывался «Джулио Чезаре», и после победы в Великой Отечественной войне достался СССР в качестве репараций (от итальянцев). Как свидетельствуют архивные документы, «Новороссийск», имеющий почти полувековую жизненную историю (его спустили со стапелей в 1911 году), был на момент трагедии весьма утл и требовал кардинальной модернизации самых разных систем.