Самый грустный кот нашел хозяев, прославившись в интернете

«Очень грустный и подавленный» кот из приюта в Нью-Джерси по имени Фиштофер наконец-то нашел дом после того, как в сети появилось объявление о том, что ему нужен новый дом.

Фото: Соцсети Соцсети

Коренастый полосатый кот был описан как «очень грустный и подавленный», но жаждущий ласки.

История Фиштофера и его грустное милое лицо тронули сердца многих после того, как пользователь Twitter Молли Кларк поделилась скриншотами списка его усыновления.

«Он очень грустный и подавленный и ест только в компании. Пятилетний Фиштофер был найден бездомным, возможно, он скучает по своей семье», —рассказывают в приюте.

Слава Фиштофера в Интернете оказала влияние на реальную жизнь. Сотни людей выразили заинтересованность в том, чтобы взять себе кота. Люди выстроились в очередь возле приюта, чтобы увидеть, кому достанется любимый пользователями кот.

Его онлайн-популярность привела к тому, что из приюта забрали несколько других кошек.