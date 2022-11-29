Почему в СССР бензин был разноцветным

Что может обыденнее для современного человека, владеющего автомобилем, чем бензин? Однако даже у простого топлива может быть необычная история. Например, в Советском Союзе бензин окрашивали в синий, оранжевый, красный и даже зеленый цвета. И делалось это вовсе не из эстетических соображений, а в целях безопасности.

Фото: Кадр из фильма "Королева бензоколонки" Кадр из фильма "Королева бензоколонки"

Детонационная стойкость и октановое число

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Как утверждает Александр Буров, автор издания «Тепловые двигатели», одной из самых важных способностей топлива читается его детонационная стойкость. Эта способность заключается в противостоянии детонационному сгоранию, имеющему взрывной характер, при котором скорость распространения пламени достигает 2000 м/с. Эксплуатация автомобиля в режиме длительной детонации недопустима: происходит быстрый износ деталей, обгорание клапанов, понижение мощности двигателя. Детонационная стойкость оценивается так называемым октановым числом. Чем выше это число, тем выше максимально допустимая степень сжатия.

Как отмечают в издании «Автомобильные двигатели. Теория и техническое обслуживание» Джеймс Холдерман и Чейз Митчелл, для определения октанового числа используется специальный одноцилиндровый двигатель с возможностью изменения степени сжатия. Октановое число — это сравнительная характеристика, так как в исследовании задействовано условное топливо. Например, если условное топливо начинает детонировать при тех же условиях, что и условное, состоящее из 76% изооктана и 24% нормального гептана, то за октановое число принимается 76.

В соответствии с ГОСТ 2084-77 в СССР выпускали такие марки бензинов как: А-66, А-72, А-76, АИ-92 и АИ-98. Буква А обозначает, что бензин автомобильный, а И – это исследовательский метод, с помощью которого было установлено октановое число. Дело в том, что, по словам Александра Попова и других авторов книги «Основы конструкции современного автомобиля», существуют 2 метода определения октанового числа: исследовательский и моторный. Октановое число, полученное исследовательским методом, обычно характеризует способность топлива сопротивляться детонации при разгоне, а моторным методом – сопротивление детонации при постоянной высокой скорости и нагрузках.

Как уже было сказано выше, цифры в обозначении топлива и обозначают то самое минимальное октановое число. Примечательно, что это число может быть увеличено посредством различных добавок, которые известны как антидетонаторы. Антидетонаторы не изменяют физико-химические свойства топлива, но повышают его антидетонационные качества. Наиболее распространенным антидетонатором является тетраэтиловый свинец, добавляемый в топливо в виде этиловой жидкости. Еще «Автобронетанковый журнал» за 1939 год писал, что добавка всего 1 см³ этиловой жидкости к бензину Б-59 повышает его октановое число на 15 единиц (с 58 до 73).

Осторожно: яд!

Однако этилированные бензины небезопасны. Если верить А. И Астахову, автору книги «Автомобильные краны», это связано с тем, что тетраэтилсвинец весьма ядовит. Работать с этим топливом можно только в специальных перчатках. Этиловым бензином не следует мыть руки, и уж тем более его нельзя подсасывать ртом при переливании шлангом. При несоблюдении необходимых мер безопасности этиловое топливо разрушительно действует на человеческий организм. Именно для того, чтобы привлечь внимание автомобилистов и предостеречь их от необдуманных шагов, этиловая жидкость марки Р-9 была красно-бурого цвета. Она окрашивала бензин в розовый цвет.