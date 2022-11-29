В российском регионе выбрали самую красивую корову

Пятимесячный теленок по кличке Мичийэ из Чыамайыкинского наслега был выбран победителем за необычную внешность, которую он получил в результате смешения якутской породы и герефорда. Для фотографии, отправленной на конкурс, теленка облачили в желто-зеленое платье, к нему в тон подобрали венок и украшения для ног и хвоста. В качестве приза корова получила 40-литровый бидон для молока, который организаторы конкурса передадут ее хозяйке.